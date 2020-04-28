В Москве камеры начали штрафовать за передвижение на машине без пропуска

Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Москвич получил штраф 5 тысяч рублей за отсутствие цифрового пропуска при проезде по столице, который был зафиксирован камерой фотофиксации правонарушений. Об этом сообщил координатор сообщества автомобилистов "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"К нам обратился автовладелец Максим Чирков. Он сообщил, что получил по почте уведомление о штрафе в размере 5 тысяч рублей за отсутствие цифрового пропуска в режиме самоизоляции при передвижении на автомобиле", - сказал Шкуматов во вторник "Интерфаксу".

По его словам, постановление выписано Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) по Кодексу об административных правонарушениях Москвы на основании данных комплекса автоматической фотофиксации и пробивается по базе данных mos.ru.

"Есть позиция Верховного суда по поводу незаконности таких штрафов в контексте регионального законодательства, они могут назначаться только по федеральному закону", - заявил Шкуматов.

Кроме этого, отметил он, "возникают вопросы с законностью действий МАДИ, поскольку персональные данные водителя были переданы им для выявления нарушений в области правил дорожного движения".

"А МАДИ использует эти данные, чтобы штрафовать за нарушение в области санитарно-эпидемиологического надзора", - сказал Шкуматов.

Он добавил, что автовладелец намерен в суде добиваться отмены взыскания.

22 апреля в МАДИ сообщили "Интерфаксу", что за первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве камеры фотовидеофиксации выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска или не привязали к ним номера машин.

"Сейчас их данные обрабатываются - если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 тысяч рублей", - заявили в МАДИ, напомнив, что за передвижение по столице без цифровых пропусков привлекают по части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что фотовидеофиксация передвижения автомобиля без цифрового спецпропуска не может повлечь упрощенного порядка оформления постановления о штрафе.

"Упрощенная схема предусматривает, что "письмо счастья" вообще без протокола идет собственнику автомобиля, а не водителю", - сказал Лысаков "Интерфаксу".

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 апреля машины без цифрового пропуска в Москве будут штрафовать автоматически по камерам фотовидеофиксации в условиях введенного в столице режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.