Пропускной режим для поездок по Москве продлили до 11 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В соответствии с новым указом мэра Москвы Сергея Собянина действие пропускного режима для поездок по Москве продлевается по 11 мая.

"Вчера я подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. Сегодня - после доработки цифровой платформы mos.ru - мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая. Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день - до 4 мая", - написал Собянин на своем личном сайте в среду.

Он уточнил, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок по личным целям остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно.

Получить цифровой пропуск может каждый. Пропуск потребуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Также пропуск необходим для поездок на велосипеде и самокате.

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые 4 знака в нем означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечит быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов. Для поездок на общественном транспорте необходимо привязать к цифровому пропуску карту "Тройка" или "Стрелка", для поездок на личном автомобиле - государственный регистрационный номер машины.

Согласно указу, передвижение по территории Москвы с использованием физическими лицами, юридическими лицами транспортных средств, не включенных в реестр, не допускается. К административной ответственности за нарушение требований этого пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.

Оформленные в Москве электронные пропуска действуют и в Московской области, и наоборот, сообщал ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли Алексей Немерюк. По его словам, полицейские в связи с этим не должны предъявлять никаких претензий. Он назвал этот режим "пропускным роумингом".

Виды пропусков

Продолжает действовать три вида пропусков - для поездок на работу, в медицинские учреждения и разовый пропуск для поездок в иных целях.

Пропуск на работу будет выдаваться в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является необходимым. Такой пропуск разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами.

Для поездок в медицинские учреждения пропуск выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели таких пропусков не ограничено.

Для поездок в иных личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности, например, в магазин, на дачу, на вокзал и в иных целях, пропуск выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить пропуск для личных целей можно будет только два раза в неделю.

Пропускной режим для поездок по Москве был введен с 15 апреля. С 22 апреля в обязательном порядке в пропуске необходимо указывать госномер транспортного средства или транспортной электронной карты. Таким образом, производится автоматический контроль пропускного режима.