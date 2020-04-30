Мэр Москвы заявил, что мигрантам не отказывают в медицинской помощи

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU -Часть строек и торговых центров закрылась в Москве, тысячи мигрантов временно остались без работы и не смогли выехать на родину, среди них есть зараженные коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"Там среди них очень большое количество зараженных, больных. Им надо оказывать медицинскую помощь. Мы никому не отказываем в том, чтобы обеспечить их здоровье. Это люди, которые живут в Москве, работали в Москве, но в силу обстоятельств попали в такую ситуацию. Им тоже не позавидуешь", - рассказал Собянин в прямом эфире канала "Россия-24" (ВГТРК).

Мэр заявил, что гастарбайтеры в Москве должны жить и работать по законам.

"Любые действия неправомерные будут пресекаться", - добавил Собянин.