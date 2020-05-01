Временные госпитали для больных COVID-19 возведут в Москве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Москве начали возводить временные госпитали для приема коронавирусных больных на территории крупных общественных пространствах, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".

Временные госпитали подготовят на ВДНХ, в Крылатском, в Сокольниках, в торговом центре "Москва". Для их оборудования нужно подготовить десятки километров трубопроводов, десятки тысяч койко-мест с подачей медицинских газов и другие помещения: санпропускники и комнаты отдыха медицинского персонала.

Кроме временных госпиталей власти Москвы готовят койки для заразившихся коронавирусом в 12 московских и 23 федеральных больницах. К концу апреля удалось отремонтировать примерно 12 тысяч коек. На этих работах задействованы около восьми тысяч ремонтников городского хозяйства Москвы.

По словам вице-мэра, еще в 19 больницах города идут ремонтные работы под прием инфицированных.

В пятницу в Москве умерли 47 человек, зараженных коронавирусом.