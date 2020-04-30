В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.

Таким образом, общее число жертв нового коронавируса в Москве достигло 658.

"У всех 47 скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз пневмония", - уточнил собеседник агентства.

По данным на утро четверга, в Москве выявлено 53739 случаев коронавируса, 5135 пациентов вылечились.