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В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.

Таким образом, общее число жертв нового коронавируса в Москве достигло 658.

"У всех 47 скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз пневмония", - уточнил собеседник агентства.

По данным на утро четверга, в Москве выявлено 53739 случаев коронавируса, 5135 пациентов вылечились.

Москва коронавирус

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