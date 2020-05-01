Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

Скворцова сказала, что врачи смогли существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. "Выброс, который произошел вчера, он был экстараординарный, но такое бывает".

Она также согласилась с тем, что зафиксированный всплеск заболеваемости коронавирусом по инкубационному периоду совпадает с началом периода 19 апреля, в день, когда отмечалась Пасха. При этом, она отметила, что колебания по количеству заболеваний при нахождении на плато – нормальное явление.

По данным Роспотребнадзора, на вечер четверга в России заразились коронавирусом 106 498 человек, умерли 1 073 и выздоровели 11 619. Лидером по числу заразившихся остается Москва – 53 739 человек.

В четверг стало известно, что вирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин. Ему пришлось уйти на самоизоляцию. Обязанности премьера временно исполняет его заместитель Андрей Белоусов.