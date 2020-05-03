Самый теплый день весны зафиксирован в Москве

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к 10:00 воскресенья успел прогреться до 17,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Воскресенье, 3 мая, стало самым теплым днем с начала нынешней весны. Предыдущий максимум температуры был установлен 28 марта - 17,4 градуса", - рассказал собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, в течение дня температура в Москве впервые с начала сезона преодолеет отметку в 20 градусов и вплотную приблизится к значениям 23-24 градуса.

Температурный рекорд дня в столице был установлен 3 мая 1970 года. Тогда в городе потеплело до 27,2 градуса.

Днем в Москве возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 15 м/с.