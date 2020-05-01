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Вице-мэр Москвы назвал даты отключения отопления и горячей воды

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Отключения отопления в Москве начнется через неделю, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".

Это случится 6-7 мая, поскольку в городе ждут теплую погоду. Рабочие начнут готовить теплосети к работе следующей зимой.

По словам Бирюкова, Москва прошла без аварий на инженерных сетях уже 11 зим.

Традиционно в Москве отключают отопление, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов.

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По прогнозам синоптиков, в воскресенье дневная температура в Москве достигнет 23-25 градусов, и, как минимум до середины следующей недели, будет превышать 20 градусов тепла.

С 1 июня службы ЖКХ начнут плановые отключения горячей воды. Это случится позже обычного из-за режима повышенной готовности к эпидемии коронавируса.

Бирюков напомнил, что каждый год горячую воду в домах отключают поэтапно после окончания отопительного сезона, который стандартно завершается примерно в конце апреля - начале мая. Во время отключения горячей воды можно устранить возможные нарушения в инженерных сетях до начала отопительного сезона. Так, в прошлом году было выявлено и отремонтировано более 13 тысяч потенциально ненадежных участков на тепловых сетях.

Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 30 августа. Заммэра напомнил, что теперь в Москве горячая вода отключается не более чем на 10 дней.

Горожане смогут узнать график отключения горячей воды на информационных ресурсах правительства Москвы.

Москва Петр Бирюков

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