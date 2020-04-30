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Росгидромет спрогнозировал потепление до +25 градусов в Москве

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Заметное потепление ожидается в Московском регионе в ближайшие дни, к воскресенью воздух в столице прогреется до +25 градусов, сообщает Росгидромет.

"Начало последнего месяца весны в столичном регионе ожидается теплым, температура воздуха будет расти ежедневно", - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Днем в пятницу, 1 мая, в Москве прогнозируется до +11...13 градусов, 2 мая - до +15...17 градусов. В воскресенье 3 мая ожидается уже до +23...25 градусов днем благодаря теплым ветрам южной четверти - такие показатели выше климатической нормы на 4-5 градусов и больше соответствуют лету. Тем не менее, вместе с теплом может пройти и первая весенняя гроза.

"Это будет самый теплый день с начала весны, но возможны кратковременные дожди и первые грозы с порывами ветра до 15 м/с", - отмечают в Росгидромете.

4-5 мая характер погоды в Москве и Подмосковье существенно не изменится, добавили в пресс-службе. Атмосферное давление будет плавно меняться в пределах нормы.

Росгидромет Москва

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