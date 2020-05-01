В Роспотребнадзоре не исключили, что к 12 мая ограничительные меры придется усилить

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не отнесутся ответственно к режиму ограничений в России на майских праздниках, то его придется ужесточать после 12 мая.

В интервью телепередаче "Москва. Кремль. Путин" она напомнила, что в среднем инкубационный период коронавируса занимает 6-8 дней.

"Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать (режим - ИФ), может быть", - сказала она.

Фрагмент передачи разместил в своем Инстаграме журналист ВГТРК Павел Зарубин.

При этом 27 апреля Попова заявляла, что после 12 мая режим ограничений можно начинать поэтапно снимать, однако лишь при условии, что жители России будут четко исполнять предписания во время майских праздников. На 27 апреля в стране было 87 147 заболевших с суточным приростом в 6198 чел.

По данным на 1 мая, в РФ выявлен уже 114 431 заболевший. Причем за последние сутки прирост составил 7933 человека - это абсолютный рекорд.