В Подмосковье с 12 мая посещать магазины можно будет только в маске

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Подмосковные магазины с 12 мая можно будет посещать только при использовании маски, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства области.

"По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, в случае, если покупатель пришел без средств индивидуальной защиты, у него будет возможность приобрести маску в кассовой зоне без наценок, по приемлемой цене", - говорится в сообщении в аккаунте пресс-службы в инстаграм.

По словам Разина, многие ритейлеры уже информируют покупателей о том, что на территории магазина важно соблюдать не только дистанцию, но и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что жителям Московской области рекомендуется носить защитные маски при выходе из дома с 1 по 11 мая включительно, после 12 мая ношение масок в общественных местах будет обязательно.

В Подмосковье за последние сутки выявлено 822 новых случая заражения COVID-19, сообщил региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14 136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались с начала эпидемии 111 человек, выздоровели - 526 человек.