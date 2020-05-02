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За нарушение "масочного режима" в Подмосковье будут штрафовать на 4 тыс. рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Нарушителей режима обязательного ношения масок в Московской области с 12 мая ожидает штраф в размере 4 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Согласно сообщению, штрафы будут выписывать в соответствии с подмосковным КоАП в части нарушения режима повышенной готовности. Контроль за ношением масок будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов.

Ранее губернатор региона подписал постановление, согласно которому с 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендуется носить маски в общественных местах: на всех объектах розничной торговли, в аптеках, транспорте, медицинских организациях, на продолжающих работу предприятиях. С 12 мая ношение масок становится обязательным.

По последним данным, число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Подмосковье превысило 13 тысяч человек. За время распространения инфекции в регионе скончались 109 человек, выздоровели и выписались 507 человек.

Московская область

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