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35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 729 до 764.

"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Вчера в городе умерли 34 человека с коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявлено 5948 случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением для города. Всего в Москве выявлено 68606 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки врачи в России диагностировали заражение коронавирусом более чем у 10 тысяч человек.

Москва коронавирус COVID-19

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