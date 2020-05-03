35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 729 до 764.

"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Вчера в городе умерли 34 человека с коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявлено 5948 случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением для города. Всего в Москве выявлено 68606 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки врачи в России диагностировали заражение коронавирусом более чем у 10 тысяч человек.