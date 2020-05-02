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Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве умерло ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.

Таким образом, общее число жертв нового коронавируса в Москве достигло 729.

"У всех 34 скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз "пневмония"", - уточнил собеседник агентства.

По данным на утро субботы, в Москве выявлено 62658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 6374 пациентов вылечились.

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