В Москве в понедельник состоится репетиция воздушной части парада Победы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В понедельник над Москвой пройдет репетиция авиапарада ко дню Победы 9 мая, сообщили в Росавиации.

"В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части парада Победы в городе Москва оперативными органами Единой системы организации воздушного движения установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни - 5 и 6 мая)", - заявили в Росавиации.

"Также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части Парада 9 мая", - сказали в ведомстве.

По данным Росавиации, проведение тренировки и непосредственно парада окажут влияние на работу аэропортов Московской зоны.

В частности, для обеспечения безопасности использования воздушного пространства будут введены ограничения на работу аэропортов:

Шереметьево - с 09:40 до 10:05;

Домодедово - с 09:50 до 10:40;

Внуково - с 09:50 до 10:15;

Раменское - с 09:50 до 10:40;

Остафьево - с 09:50 до 10:40;

Калуга (Грабцево) - с 08:40 до 09:40.

"Все ограничения минимизированы по времени и не окажут заметного влияния на работу аэропортов. Пользователи воздушного пространства заранее оповещены", - сказали в Росавиации.

Там отметили, что проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, предполагается в 32 городах России - во всех случаях безопасность использования воздушного пространства будет обеспечена в полном объеме.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил, что запланированные торжества в честь 75-летия Победы - парад на Красной площади и шествие "Бессмертный полк" - состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной, прежде всего для ветеранов.

Однако 9 мая в честь праздника в небе России пройдет авиапарад, во многих городах прогремит салют, заявил Путин.

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют ", - сказал президент.

Российские военные сообщали о планах провести воздушную часть парада Победы в нескольких десятках российских городов.

Как сообщал "Интерфакс", 16 апреля Путин поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. После этого тысячи военнослужащих, которые готовились к параду в Москве и регионах, вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.