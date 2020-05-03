Вечером в Москве сохраняется средний "индекс самоизоляции"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Второй день подряд в вечернее время большинство москвичей находятся дома в рамках действующего режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 4,0.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 – уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 – уровень изоляции высокий.

Накануне в это же время индекс был также равен 4,0.

Наиболее низкий уровень городской активности к этому часу зафиксирован и в некоторых городах Московской области: в Королёве (4,1), Лыткарино (4,1) и Лобне (4,1).

По-прежнему многолюдно вечером на улицах Ногинска (3,5), Домодедово (3,5), Ступино (3,5) и Солнечногорска (3,5).

Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая включительно.

Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

С 15 апреля для передвижения по Московскому региону на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.