Число заболевших COVID-19 в Королёве превысило 700 человек

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в городском округе Королёв выявлено 134 новых случаев заболевания коронавирусом, таким образом общее число заболевших составило 749, сообщает в понедельник региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По последним данным штаба, наибольшее число заболевших зарегистрировано в Одинцово (858), на втором месте - Люберцы (800), на третьем - Красногорск (757).

Единичные случаи заболевания по прежнему зафиксированы в Лотошино (7), Пущино (4), Звездном городке (1).

Всего в Подмосковье зафиксировано 14 939 случаев заболевания COVID-19.