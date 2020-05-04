Путину 6 мая представят рекомендации по снятию коронавирусных ограничений

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рекомендации по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений будут представлены президенту РФ Владимиру Путину на совещании 6 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент заявил, что ждет к 6 мая от правительства доклады о том, как реализуются меры поддержки граждан и предпринимателей в условиях борьбы с коронавирусом. Он также напомнил, что к 5 мая правительство и Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу после майских праздников из режимов санитарных ограничений.

"В комплексе, на основе этих докладов и рекомендаций, оценим эффективность работы ведомств, определим и дальнейшие действия федеральных властей и регионов", - сказал ранее Путин.

Между тем в интервью корреспонденту телеканала "Россия-24" (ВГТРК) Павлу Зарубину Песков заявил, что поэтапное снятие мер изоляции и ограничений, введенных из-за коронавируса, зависит от показателей динамики роста инфицированных по итогам майских праздников.

Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать на то, что 12 мая какое-то ограничение будет отменяться, Песков сказал: "Всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий".

Он напомнил слова президента о том, что решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации. "С сожалением можно отметить, вот мы смотрим на улицу сейчас, там очень много людей, очень много машин. Потенциально это опасное нарушение режима самоизоляции, эта опасность может привести к тому, что динамика опять пойдет вверх - темпы прироста инфицированных. Тогда надо будет уже давать какие-то другие оценки", - сказал пресс-секретарь президента.

Он призвал не забегать вперед. "Вы знаете, что к пятому числу президент поручил правительству подготовить поэтапный план выхода, разумеется, этот план должен в той или иной степени учитывать специфику регионов", - сказал он.

Песков заметил, что это сложный и растянутый по времени процесс. "К этому нужно быть готовыми", - сказал пресс-секретарь.

Ранее Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно. После этой даты регионы смогут принимать решения о поэтапном смягчении ограничений или об их ужесточении.