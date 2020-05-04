В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Выявлен еще 10 581 случай заболевания в 82 регионах, у 50,6% нет клинических проявлений, болезни. Общее число случаев заражения в России достигло 145 268.

За сутки подтверждены 76 летальных случаев, из них 35 - в Москве. Всего в России умерли 1 356 пациентов с коронавирусом.

Выписаны из больниц еще 1 456 человек, в Москве - 544. Всего выздоровевших уже 18 095 человек.

Накануне суточный прирост заболеваемости впервые превысил порог в 10 тысяч: к утру 3 мая были выявлены 10 633 зараженных. Ранее 30 апреля суточный показатель впервые оказался выше 7 тысяч, 1 мая он составил 7 933 случая, а 2 мая впервые преодолел отметку в 9 тысяч.

Ситуация в регионах

В Москве выявлены 5 795 случаев заболевания коронавирусом, в Московской области - 803, в Санкт-Петербурге - 317, в Мурманской области - 280, в Дагестане - 160, в Нижегородской области - 157, в Кабардино-Балкарии - 105, в ЯНАО - 104, в Брянской области - 102, в Краснодарском крае - 96, в Татарстане - 86, в Ростовской области - 85, в Калужской и Оренбургской областях - по 81. В Башкирии выявлены еще 80 носителей COVID-19, в Ярославской области и Северной Осетии - по 79, в Тульской области - 75, в Саратовской области - 74, в Курской области - 69, во Владимирской и Тюменской областях - по 66.

В Чавушии выявлены 64 носителя COVID-19, в Рязанской и Новосибирской областях - по 61, в Самарской области - 60, в Ленинградской области и Мордовии - по 59, в Ставропольском крае - 57, в Тамбовской, Свердловской областях, Приморском крае и Ингушетии - по 53, в Челябинской области - 51, в Марий Эл - 49, в Калининградской области - 45, в Липецкой области и Удмуртии - по 43, в Волгоградской области и Красноярском крае - по 42, в Архангельской области и Хабаровском крае - по 39, в Калмыкии - 38.

В Алтайском крае зарегистрированы 36 новых случаев COVID-19, в Пермском крае - 35, в Воронежской и Омской областях - по 34, в Кировской области - 33, в Белгородской области и Забайкальском крае - по 31, в Чечне и Хакасии - по 30, в Ивановской и Ульяновской областях, Якутии - по 29, в Камчатском крае - 28, в Пензенской и Иркутской областях - по 27, в Новгородской области - 24, в Орловской и Тверской областях - по 19, в ХМАО и Бурятии - по 18, в Астраханской области - 17.

На Костромскую и Кемеровскую области пришлись по 13 новых случаев, на Смоленскую область - 12, на Карачаево-Черкесию - 11, на Томскую область - 9, на Адыгею - 7, на Коми - 6, на Амурскую область - 5, на Карелию, Туву и Вологодскую область - по 4, на Ненецкий АО, Сахалинскую область, Еврейскую АО и Севастополь - по 2, на Псковскую, Курганскую области и Крым - по 1.

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