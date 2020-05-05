"Индекс самоизоляции" в Москве утром во вторник составил 3,7

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы придерживается действующих требований режима самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,7.

Это значение - выше среднего уровня по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,6.

Высокий показатель к этому часу отмечается и в некоторых городах Подмосковья: 4,0 - в Королёве, Железнодорожном, Лыткарине, 3,9 - в Лобне, Ивантеевке, Балашихе и Люберцах.

Наиболее многолюдно этим утром на улицах Ногинска (3,2), Котельников (3,2) и Солнечногорска (3,3).