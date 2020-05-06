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"Индекс самоизоляции" в Москве опустился до 3,1

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Москвичи стараются соблюдать требования самоизоляции, при этом многие из них покинули свои дома в среду утром, следует из статистики от компании "Яндекс".

Пандемия коронавируса

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:10 составляет 3,1. Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - означает, что уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 показывает, что уровень изоляции высокий и на улицах почти никого.

"На улице есть люди", - следует из статистики. Накануне, 5 мая, в это же время индекс был равен 3,7.

В городах Московской области показатель уровня самоизоляции граждан варьируется от 3,8 - в Железнодорожном и 3,7 - в Лыткарино, до 2,7 - в Дзержинском, Ногинске и Ступино.

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая включительно. Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

С 15 апреля для передвижения по Московскому региону на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Индекс самоизоляции Яндекс Москва коронавирус

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