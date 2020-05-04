Число умерших от коронавируса в Москве превысило 800

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 52 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число жертв заболевания достигло 816, сообщили в столичном оперштабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

"В Москве скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с COVID-19 достигло 816.

За последние сутки в Москве было подтверждено 5 795 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных заболевших достигло 74 401.