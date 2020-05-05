Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся грозе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - МЧС предупредило жителей столицы о надвигающейся грозе.

В пресс-службе московского главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что 5 мая с 13.00 до 21.00 ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС порекомендовали автомобилистам соблюдать дистанцию и скорость, а также быть готовыми к ухудшению видимости в связи со вспышками молнии.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - посоветовали спасатели.