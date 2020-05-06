В мэрии пообещали подготовить Москву к зиме до 1 сентября

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Подготовка инженерных системы в Москве к работе в следующий зимний период осложнена, но ее завершат до 1 сентября, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в среду.

"Осложняется подготовка (к зиме - ИФ) периодом распространения коронавируса, поэтому в некоторых местах приходится ограничивать работы. Но в основном мы работаем на магистралях на данном этапе, на станциях, и эта работа будет продолжена. С учетом ситуации, которая сложилась, город будет подготовлен к работе в осенне-зимний период примерно до 1 сентября", - сказал он.

Бирюков напомнил, что с 7 мая в Москве начнут отключать отопление. "Отключается отопление при среднесуточной температура более плюс 8 градусов в течение пяти суток. Такой период наступил. Отключение отопления будет вестись поэтапно примерно в течение трех суток, и далее мы плавно переходим к этапу подготовки к следующему осенне-зимнему периоду", - рассказал он.

По словам Бирюкова, коммунальщикам предстоит подготовить 13 ТЭЦ, порядка 140 районных, квартальных небольших тепловых станций. "Это примерно 16 тыс. км тепловых магистралей, которые надо протестировать, при необходимости провести ремонт. Также будет подготовлена система водоснабжения", - сказал заммэра.

Он также напомнил, что в этом году плановые отключения горячей воды начнутся почти на месяц позже, чем в предыдущие годы, - не ранее 1 июня.