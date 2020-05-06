Отопление в Москве начнут отключать 7 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве отключать отопление начнут с 7 мая, процесс продлится три дня, объявил заммэра Петр Бирюков.

Он напомнил, что по закону топить прекращают после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха остается выше плюс восьми градусов.

Специалисты комплекса городского хозяйства отключат отопление в более чем 70 000 зданий, в том числе примерно в 33 тысячах жилых домов. Сначала отключать начнут промышленные и административные здания, затем дома, школы, детские сады и больницы.

Плановые отключения горячей воды в городе начнутся позже обычного из-за коронавируса, с июня. Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 30 августа.