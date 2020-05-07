Собянин призвал москвичей отложить плановые визиты к врачу до спада коронавируса

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан по возможности отложить плановые визиты к врачам до тех пор, пока риск заражения коронавирусом не снизится. Он сказал это в эфире "России 24".

"Вопрос не только в мощностях, которых хватает или не хватает, часть из них выведена для борьбы с ковидом. Но очень высокая вероятность заражения в больницах, поэтому если можно потерпеть, то лучше потерпеть, пока волна эпидемии не спадет. Это реальность, с которой нужно считаться ", - сказал мэр.

По его словам, если человеку нужна плановая помощь, но он может подождать несколько месяцев, то "лучше подождать", иначе к медпомощи можно будет получить "еще в нагрузку и ковид", а людям с тяжелыми хроническими заболеваниями это может быть "смертельно опасно".

Поликлиники в Москве продолжают работать, кроме тех, в которых открыли КТ-центры для обследования больных с подозрением на коронавирус.

Мэр также напомнил, что "хроническим больным и инвалидам" чиновники разрешили выписать "лекарства на несколько месяцев вперед, чтобы ограничить хождение в поликлиники".

В этом же эфире он сказал, ссылаясь на результаты скрининга, что в городе реально заразились около 300 000 человек, или 2-2,5% от всего населения. Задачей властей он назвал выявить зараженных по максимуму и изолировать, чтобы купировать распространение инфекции.