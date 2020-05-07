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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
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Собянин призвал москвичей отложить плановые визиты к врачу до спада коронавируса

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан по возможности отложить плановые визиты к врачам до тех пор, пока риск заражения коронавирусом не снизится. Он сказал это в эфире "России 24".

Пандемия коронавируса

"Вопрос не только в мощностях, которых хватает или не хватает, часть из них выведена для борьбы с ковидом. Но очень высокая вероятность заражения в больницах, поэтому если можно потерпеть, то лучше потерпеть, пока волна эпидемии не спадет. Это реальность, с которой нужно считаться ", - сказал мэр.

По его словам, если человеку нужна плановая помощь, но он может подождать несколько месяцев, то "лучше подождать", иначе к медпомощи можно будет получить "еще в нагрузку и ковид", а людям с тяжелыми хроническими заболеваниями это может быть "смертельно опасно".

Поликлиники в Москве продолжают работать, кроме тех, в которых открыли КТ-центры для обследования больных с подозрением на коронавирус.

Мэр также напомнил, что "хроническим больным и инвалидам" чиновники разрешили выписать "лекарства на несколько месяцев вперед, чтобы ограничить хождение в поликлиники".

В этом же эфире он сказал, ссылаясь на результаты скрининга, что в городе реально заразились около 300 000 человек, или 2-2,5% от всего населения. Задачей властей он назвал выявить зараженных по максимуму и изолировать, чтобы купировать распространение инфекции.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва Сергей Собянин коронавирус

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