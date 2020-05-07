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Мэр Москвы раскрыл актуальные данные по числу заболевших COVID-19 в столице

Мэр Москвы раскрыл актуальные данные по числу заболевших COVID-19 в столице
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - По скрининговым исследованиям, коронавирусом в Москве в настоящее время заражено от 2 до 2,5% всего населения Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса

"В пересчете на цифры это около 300 тыс. человек", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг. Собянин считает, что при анализе ситуации с распространением коронавируса в Москве надо применять другую терминологию, в настоящее время, по его словам, сообщается о количестве выявленных, а не реально больных.

"Это не количество зараженных, это количество выявленных больных. И то, что мы их выявляем так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально заболевших в городе еще больше", - подчеркнул Собянин.

По словам мэра, задача властей сегодня - максимально выявить всех зараженных в городе. "Максимально. Насколько возможно. Для чего? Для того, чтобы посадить их на карантин, чтобы они не заражали других - своих соседей и коллег на работе. Если необходимо, выписать им лечение амбулаторное, чтобы они не доводились до тяжелого состояния", - подчеркнул Собянин.

Москва по выявляемости случаев коронавируса уже переплюнула Нью-Йорк - Собянин

По его оценке, за последнюю неделю тестирование на COVID-19 в Москве выросло вдвое - с 20 тыс. до более чем 40 тыс.

"Мы, пожалуй, уже переплюнули Нью-Йорк по выявляемости. Мы не пытаемся ничего скрыть, мы не пытаемся оттолкнуть людей с их заболеваемостью - "да вы сидите дома, знать вас не знаем и не будем тестировать, пока не попадете в тяжелое состояние". Наоборот, у нас сделана система раннего выявления заболевания", - сказал Собянин.

По его словам, в Нью-Йорке учитывают только тяжелых больных COVID-19. "Ну кто знает, сколько реально больных в Нью-Йорке. По оценке большинства экспертов, объем заражения там равен 50-60% всего населения Нью-Йорка. Это около 4-5 млн человек. Читал документы, они фиксируют только тех, кто находится в тяжелом состоянии. Поэтому это несопоставимые цифры, и оперировать ими невозможно", - уточнил мэр.

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По данным на четверг, число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Москве достигло 92 676. При этом 9 227 пациентов выздоровели и выписались из больниц, 905 зараженных скончались.

Новая коронавирусная реальность

Собянин в интервью "России 24" также заявил, что ситуация с коронавирусом в России и в Москве в частности длится дольше, чем предполагали власти поначалу, и нужно настроиться, что она быстро не закончится.

"Если мы раньше еще могли предположить, что у нас ситуация закончится в течение нескольких недель, или месяца, максимум - полутора, то сегодня мы видим, что достаточно длительный период потребуется, чтобы побороть эпидемию", - отметил мэр.

"Это означает, что мы достаточно длительное время живем и будем жить в новой реальности, не очень комфортной для всех нас, и для экономики, и для людей, и для здоровья", - добавил чиновник. По его словам, к ситуации нужно адаптироваться.

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Собянин отметил, что две недели количество госпитализаций с COVID-19 в столице не увеличивается, и поэтому власти могут пойти на первый шаг - дать возможность работать 0,5 млн человек, занятых на промышленных производствах в Москве.

"Это производственные сектора, промышленный сектор, строительные сектора. В них работает достаточно большое количество людей. Часть из них и до этого работали (оборонные предприятия, предприятия "Росатома" и часть предприятий "Ростеха" и так далее). Сегодня мы отрываем практически полностью потенциал промышленных предприятий. То же касается и строительства. В совокупности это даст работу полумиллиону человек, которые сегодня вынуждены находиться дома", - сказал Собянин.

Он пояснил, что открываются именно эти сферы потому, что в них, в отличие от сферы услуг, люди работают в замкнутых коллективах, а руководство предприятий может обеспечить контроль за состоянием работников и санитарные нормы.

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Сергей Собянин Москва коронавирус

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