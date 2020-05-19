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В Москве заработали 99% промышленных предприятий

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Из 720 крупных и средних предприятий промышленности столицы с 12 мая вернулись к работе 711, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий, они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами.

С 12 мая поэтапно еще 361 предприятие восстановило работу.

МоскваОколо 200 тыс. работников промышленности вернутся к работе в Москве с 12 маяЧитать подробнее

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, сегодня ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тыс. человек.

"При этом без острой необходимости люди на рабочие места не привлекаются: - 31 тыс. сотрудников работают в удаленном режиме, а еще 16 тыс. находятся в отпусках", - сообщил журналистам Прохоров.

7 мая был обнародован указ мэра Москаы Сергея Собянина, согласно которому с 12 мая возобновляется работа промышленных предприятий и строек. Вернуться к работе смогли предприятия промышленности и строительства, в том числе, дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.

При этом действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлевается по 31 мая.

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