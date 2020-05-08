Московским ветеранам раздадут планшеты с трансляцией парада Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московским ветеранам раздадут планшеты с фильмами о войне и возможностью посмотреть трансляцию парада Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок - планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция парада Победы", - говорится в обращении мэра на его сайте в пятницу.

Собянин напомнил, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн. В 19:00 эфиры основных теле- и радиоканалов будут прерваны минутой молчания.

"Министерство обороны проведет праздничный салют. Но, к сожалению, в этом году он состоится только для того, чтобы транслировать его по телевидению. Смотровые площадки будут закрыты. Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей", - сказал мэр.

По заявкам ветеранов цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей могут возложить волонтеры. Также волонтеры с 6 мая будут обзванивать фронтовиков и тружеников тыла, чтобы поздравить их с праздником. В магазинах, аптеках, АЗС и других работающих точках будут раздавать георгиевские ленточки.