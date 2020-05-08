Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Московским ветеранам раздадут планшеты с трансляцией парада Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московским ветеранам раздадут планшеты с фильмами о войне и возможностью посмотреть трансляцию парада Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок - планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция парада Победы", - говорится в обращении мэра на его сайте в пятницу.

МоскваСтоличные власти призвали горожан оставаться дома 9 маяЧитать подробнее

Собянин напомнил, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн. В 19:00 эфиры основных теле- и радиоканалов будут прерваны минутой молчания.

"Министерство обороны проведет праздничный салют. Но, к сожалению, в этом году он состоится только для того, чтобы транслировать его по телевидению. Смотровые площадки будут закрыты. Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей", - сказал мэр.

По заявкам ветеранов цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей могут возложить волонтеры. Также волонтеры с 6 мая будут обзванивать фронтовиков и тружеников тыла, чтобы поздравить их с праздником. В магазинах, аптеках, АЗС и других работающих точках будут раздавать георгиевские ленточки.

Москва Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

Собянин потребовал регулярно тестировать работников на COVID-19 и оставить беременных дома

Собянин потребовал регулярно тестировать работников на COVID-19 и оставить беременных дома
Пандемия коронавируса

Москвичей обяжут носить маски и перчатки в магазинах

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая

"Индекс самоизоляции" в Москве снова опустился до отметки в 2,6

Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 5 тыс. рублей

Собянин оценил число заболевших COVID-19 в Москве в 300 тысяч человек

Собянин оценил число заболевших COVID-19 в Москве в 300 тысяч человек

До 1 июля горячую воду в московских домах отключать не будут

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');