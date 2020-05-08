Выздоровевший Лев Лещенко даст 9 мая онлайн-концерт в московском метро

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Певец Лев Лещенко 9 мая даст онлайн-концерт на одной из станций московского метро в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Концерт будут также транслировать с 10:30 9 мая на канале "Московского транспорта" в YouTube. В течение дня его также покажут на телеканале "Москва 24" и в нескольких онлайн-кинотеатрах.

В конце марта Лещенко с женой были доставлены в инфекционную больницу в Коммунарке. У них сначала обнаружили пневмонию, а затем подтвердилась коронавирусная инфекция. Из больницы их выписали в начале апреля.