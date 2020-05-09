Угроза взрыва больницы в Коммунарке оказалась ложной

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Информация об угрозе взрыва больницы в московской Коммунарке, где проходят лечение больные с коронавирусом, не подтвердилась, заявил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Ранее неизвестные сообщили в полицию о якобы заложенном в больнице взрывном устройстве. Как рассказал агентству источник, началась проверка, клинику было решено не эвакуировать.

Новая больница №40 в Коммунарке одной из первых в России начала оказывать помощь больным с коронавирусом.