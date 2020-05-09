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В Москве "заминировали" больницу в Коммунарке, где лечатся больные COVID-19

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные сообщили в правоохранительные органы о взрывном устройстве, якобы заложенном на территории московской больницы в Коммунарке, в которой лечатся больные COVID-19, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Он отметил, что проводится проверка. Больницу решено не эвакуировать.

Новая больница №40 в Коммунарке одной из первых в России начала оказывать помощь больным с коронавирусом.

Москва Коммунарка

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