В Москве "заминировали" больницу в Коммунарке, где лечатся больные COVID-19

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные сообщили в правоохранительные органы о взрывном устройстве, якобы заложенном на территории московской больницы в Коммунарке, в которой лечатся больные COVID-19, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Он отметил, что проводится проверка. Больницу решено не эвакуировать.

Новая больница №40 в Коммунарке одной из первых в России начала оказывать помощь больным с коронавирусом.