Еще 58 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 1010 до 1068, скончалисть еще 58 человек, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в воскресенье.

"В Москве скончалось 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено 104 189 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 12 779 пациентов.