Для родных пациентов горевшей в Москве больницы заработала горячая линия

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Для родственников пациентов, которые находились на лечении в ГКБ им. Спасокукоцкого, где произошел пожар, открыта круглосуточная горячая линия, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из горевшего корпуса, можно по телефону 8 499 673 00 09.

В субботу вечером заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила журналистам, что 295 пациентов горевшего корпуса больницы были эвакуированы. Она уточнила, что одна пациентка погибла, других пострадавших нет. Эвакуированных переводят в другие больницы.