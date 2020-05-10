В столице за сутки вылечились от COVID-19 свыше тысячи пациентов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса уже 13 790 человек.

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 011 человек.

Ранее в воскресенье "Интерфаксу" сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, что число умерших от COVID-19 в столице увеличилось с 1 010 до 1 068, скончались еще 58 человек.

По последним данным, в Москве выявлено 104 189 случаев заболевания коронавирусом.