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В столице за сутки вылечились от COVID-19 свыше тысячи пациентов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса уже 13 790 человек.

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 011 человек.

МоскваЕще 58 пациентов с коронавирусом скончались в МосквеЧитать подробнее

Ранее в воскресенье "Интерфаксу" сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, что число умерших от COVID-19 в столице увеличилось с 1 010 до 1 068, скончались еще 58 человек.

По последним данным, в Москве выявлено 104 189 случаев заболевания коронавирусом.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Москва Коронавирус

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