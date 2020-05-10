Для московской скорой помощи досрочно закупят 300 автомобилей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В связи с пандемией коронавируса для московской станции скорой помощи досрочно закупаются 300 новых автомобилей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении в воскресенье ГКБ имени Филатова.

По его словам, они должны прийти в ближайшие недели, первая партия уже поступила.

Мэр поблагодарил врачей скорой помощи за тяжелый труд в условиях распространения коронавируса.

"На них упала серьезная нагрузка, как минимум на треть стало больше вызовов, - сказал он. - Мы включили в систему финансовой поддержки работников скорой помощи, обеспечили президентскими и городскими доплатами".

В свою очередь личной Станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сообщил, что новые автомобили пойдут на замену старых, выработавших свой ресурс.

По его словам, каждые сутки на дежурство заступают 1 040 бригад скорой медицинской помощи. В том числе, для выезда к пациентам с подозрением на COVID-19 создано 255 специальных бригад.

Скорая не только оказывает медицинскую помощь на дом и проводит медицинскую эвакуацию в стационары, но и выполняет ряд других функций, например, доставку пациентов в амбулаторные КТ-центры для проведения компьютерной томографии легких, отметил Плавунов.