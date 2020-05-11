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Тело десятого погибшего найдено на месте пожара в хосписе в Красногорске

Вероятной причиной гибели людей в подмосковном хосписе стало отравление угарным газом

Тело десятого погибшего найдено на месте пожара в хосписе в Красногорске
Ситуация на месте пожара в хосписе в подмосковном Красногорске
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до десяти, пациенты погибли от отравления угарным газом, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

"По уточненным данным, погибли десять человек", - сказал один из собеседников агентства.

Ранее сообщалось о девяти жертвах пожара. МЧС Подмосковья пока также подтверждает гибель девяти человек.

Предварительной причиной гибели пациентов хосписа, по данным источника "Интерфакса", стало отравление продуктами горения.

К месту пожара выехали следователи и криминалисты, сообщила "Интерфаксу" представитель управления Ольга Врадий.

Пожар в красногорском пансионате для пожилых "Второй дом", который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Всего, по данным МЧС, в здании находились 37 человек. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Московская область Красногорск СКР МЧС РФ

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