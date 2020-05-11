Тело десятого погибшего найдено на месте пожара в хосписе в Красногорске
Вероятной причиной гибели людей в подмосковном хосписе стало отравление угарным газом
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до десяти, пациенты погибли от отравления угарным газом, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.
"По уточненным данным, погибли десять человек", - сказал один из собеседников агентства.
Ранее сообщалось о девяти жертвах пожара. МЧС Подмосковья пока также подтверждает гибель девяти человек.
Предварительной причиной гибели пациентов хосписа, по данным источника "Интерфакса", стало отравление продуктами горения.
К месту пожара выехали следователи и криминалисты, сообщила "Интерфаксу" представитель управления Ольга Врадий.
Пожар в красногорском пансионате для пожилых "Второй дом", который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Всего, по данным МЧС, в здании находились 37 человек. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м.