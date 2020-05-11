В Москве "индекс самоизоляции" днем снизился до 3,1 балла
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Только часть москвичей находится во вторник днем дома в рамках действующего режима самоизоляции, следует из статистики "Яндекса".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,1.
Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).
"На улице есть люди", - следует из статистики.
Накануне в это же время индекс был равен 3,6. При этом неделю назад, 3 мая, был зафиксирован показатель 3,5.
Достаточно высокие отметки уровня самоизоляции к этому часу отмечаются в подмосковном Лыткарино (3,2) и Лобне (3,2).
Многолюдно в понедельник днем на улицах Котельников (2,3), Пушкино (2,4), Наро-Фоминска (2,4) и Клина (2,4).
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.