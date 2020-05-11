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Рекордные четыре тысячи пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 4 032 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, что стало наибольшим числом за день, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

Пандемия коронавируса

По ее словам, всего количество людей, выздоровевших от COVID-19, увеличилось до 17 822.

Ракова отметила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. При этом заниматься самолечением ни в коем случае не рекомендуется.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Коронавирус

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