В Москве скончались еще 55 пациентов с коронавирусом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 1124 до 1179, скончались еще 55 человек, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник.

"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено 115 909 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 17 822 пациентов, в том числе за последние сутки - более 4 тыс.