Более 1,8 тыс. пациентов выздоровели от COVID-19 в Москве за сутки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса в общей сложности 19 642 человека, за сутки выздоровели 1 820 пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам во вторник.

По последним данным, в Москве выявлено 115 909 случаев заболевания COVID-19.

Накануне, 11 мая, также сообщалось, что число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 1124 до 1179, скончались еще 55 человек. Об этом "Интерфаксу" рассказали в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.