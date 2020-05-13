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"Индекс самоизоляции" в Москве улучшился к вечеру среды

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы соблюдают требования режима самоизоляции и находятся дома в среду вечером, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 21:20 13 мая составил 4.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "Большинство людей дома", - следует из статистики.

При этом в 15:00 среды "индекс самоизоляции" опускался до 2,3, это означало, что "на улице очень много людей".

Наиболее высокий уровень самоизоляции вечером 13 мая зафиксирован в подмосковной Электростали (4,1), Лыткарино (4,1) и Ивантеевке (4,1).

Меньше всего домоседов этим вечером - в Котельниках (3,4), Пушкино (3,6), Домодедово (3,6), Видном (3,6) и Солнечногорске (3,6).

Коронавирусные ограничения в Москве и области

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая, с 12 мая заработали предприятия промышленности и стройки.

С 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

Власти Московской области ввели аналогичные ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

Москва Яндекс Индекс самоизоляции Коронавирус

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