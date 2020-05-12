В Москве пока не начали штрафовать за отсутствие масок и перчаток

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти пока не штрафуют граждан, которые не носят маски и перчатки в общественных местах, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он пояснил, что в "переходный период" с гражданами пока ведётся разъяснительная работа.

По его словам, треть горожан режим пока не соблюдает масочный режим. "Мы убедительно просим граждан носить маски в тех местах, где это положено по законодательству", - сказал Данчиков.

В Москве с 12 мая во всех отрытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, обязательным становится ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах.

Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.