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Госпиталь в "Крокус Экспо" принял первых пациентов с COVID-19

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Красногорске начал прием пациентов инфекционный госпиталь на базе "Крокус Экспо", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

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Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина в свою очередь сообщила, что на лечение в госпиталь уже поступили 20 человек. "Госпиталь рассчитан на 1040 пациентов, 120 коек - реанимационные", - отметила Хаймурзина в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Временная больница оснащена аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, Дезинфекционными камерами. Госпиталь оборудован собственной лабораторией для экспресс-анализов.

В штате госпиталя - более 80 врачей и порядка 300 медсестер и санитаров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье разворачивают две крупных больницы для пациентов с COVID-19 - в "Крокус Экспо" и в парке "Патриот".

Всего в области создадут более 18 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

Красногорск Крокус Экспо коронавирус

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