Экс-полицейский задержан в Москве по подозрению в участии в ОПГ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Москве задержали бывшего сотрудника полиции по делу об участии в организованной преступной группировке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"В рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества накануне был задержан бывший сотрудник уголовного розыска УВД Москвы", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт задержания.

"Вчера сотрудниками Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела действительно был задержан бывший полицейский по подозрению в совершении преступления. Мужчина в 2018 году был уволен из органов внутренних дел", - сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей столичного главка полиции Владимир Васенин.