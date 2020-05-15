Дневной "индекс самоизоляции" в Москве снизился в пятницу до 2,2

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Все меньше жителей Москвы соблюдают требования введенного режима самоизоляции и остаются дома, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 пятницы, 15 мая, составил 2,2. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из статистики. Ранее отмечалось, что в среду и четверг, 13 и 14 мая, в это же время индекс был равен 2,3.

По данным "Яндекса", в Подмосковье к этому часу зафиксирован средний показатель самоизоляции. Так, 2,9 - в Лобне, 2,8 - в Железнодорожном, 2,7 - в Ивантеевке и Королёве. Наиболее многолюдно в этот час в Котельниках (1,5), Ногинске (1,7), Солнечногорске (1,8) и Дубне (1,8).