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Дневной "индекс самоизоляции" в Москве снизился в пятницу до 2,2

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Все меньше жителей Москвы соблюдают требования введенного режима самоизоляции и остаются дома, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 пятницы, 15 мая, составил 2,2. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из статистики. Ранее отмечалось, что в среду и четверг, 13 и 14 мая, в это же время индекс был равен 2,3.

По данным "Яндекса", в Подмосковье к этому часу зафиксирован средний показатель самоизоляции. Так, 2,9 - в Лобне, 2,8 - в Железнодорожном, 2,7 - в Ивантеевке и Королёве. Наиболее многолюдно в этот час в Котельниках (1,5), Ногинске (1,7), Солнечногорске (1,8) и Дубне (1,8).

"Индекс самоизоляции" и коронавирусные ограничения

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая, с 12 мая заработали предприятия промышленности и стройки.

С 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в столице в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

Власти Московской области ввели аналогичные ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

Москва Индекс самоизоляции Яндекс Подмосковье Коронавирус

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