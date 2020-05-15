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Каршеринг в Москве сможет заработать при аренде машин на срок от пяти дней

Каршеринг в Москве сможет заработать при аренде машин на срок от пяти дней
Стоянка автомобилей каршеринга в Москве
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить работу каршеринга при условии минимального срока аренды автомобилей от пяти дней, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы планируем разрешить работу оператором каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска", - сказал Ликсутов журналистам в пятницу.

Заммэра пояснил, что номер рабочего пропуска нужно будет ввести в приложении каршеринга перед началом аренды.

"Второе условие - это строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. Мы планируем, что машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию по рекомендациям Роспотребнадзора. При этом мы организуем контроль как над уборкой, так и над соблюдением минимального срока среднесрочной аренды", - отметил Ликсутов.

Заммэра опроверг слухи о возможности возобновления работы каршеринга с 18 мая. "Вопрос будет вынесен в управление Роспотребнадзора по Москве, и только после их согласования и выполнения компаниями краткосрочной аренды их (Роспотребнадзора - ИФ) требований возможна работа сервиса", - заявил заммэра.

Он добавил, что возобновление работы каршеринга в Москве должно быть отражено в указе мэра города.

Работа операторов каршеринга в столице была приостановлена с 22 апреля.

Москва Роспотребнадзор Максим Ликсутов

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