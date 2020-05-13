Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Дептранс Москвы открестился от планов собирать данные о пассажирах такси

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы не требовали от перевозчиков информацию о водителях такси и пассажирах, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента транспорта. Там заверили, что серьезно относятся к праву пассажиров на конфиденциальность их поездок.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что мы обязали столичные сервисы такси отправлять нам информацию о водителях и пассажирах. Все эти сообщения не являются достоверными, информация о пассажирах такси не запрашивается и не передается - ни сейчас, ни ранее", - сказал представитль ведомства.

Он заверил, что департамент только запрашивает данные, которые позволят чиновникам убедиться, что водитель имел права, не находился в розыске, соблюдал ПДД и вовремя проходил медосмотры.

В департаменте также напомнили о требовании Роспотребнадзора в период пандемии, чтобы водители ежедневно отчитывались о санитарном состоянии своих машин.

"Крайне важно, что наши коллеги относятся к этому как к жизненной необходимости. Мы благодарим компании "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Gett за соблюдение требований законодательства и за то, что они обеспечивают безопасность пассажиров", - добавил собеседик агентства.

С 15 апреля в связи со введением пропускного режима в Москве водителей такси обязали проверять у пассажира электронный пропуск на поездку. С 13 апреля в городе запрещен каршеринг и ограничена перевозка пассажиров, в том числе на такси, с 7 мая таксистам разрешили возобновить работу на определенных условиях.

Премиальный сервис перевозок Wheely 8 мая заявил, что одним из условий по возобновлению работы стало требование департамента транспорта передавать ему данные по геолокации автомобилей в реальном режиме. Основатель сервиса Антон Чиркунов высказал мнение, что это косвенно затрагивает интересы пассажиров, поскольку таким образом за их передвижениями возможна слежка, в том числе в случае перехвата данных злоумышленникам. Он назвал требование по передаче данных геолокации и пообещал, что компания будет его оспаривать.

Москва дептранс коронавирус Яндекс.Такси Gett Ситимобил

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор направит запрос в СДЭК после публикаций о крупной утечке данных клиентов

Пандемия коронавируса

Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Госдума разрешила голосовать по почте на выборах во время пандемии

Госдума разрешила голосовать по почте на выборах во время пандемии
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и Кокорину

Руководители Архангельской области и Ненецкого АО договорились объединить регионы

Руководители Архангельской области и Ненецкого АО договорились объединить регионы

Глава Минздрава допустил возвращение Мишустина на рабочее место на следующей неделе

Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах судимым по "дадинской" статье

Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах судимым по "дадинской" статье
Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о достижении баланса между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19

Глава Минздрава РФ призвал реформировать систему ОМС

Глава Минздрава РФ призвал реформировать систему ОМС

Минобрнауки рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения в новом учебном году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');