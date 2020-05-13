Дептранс Москвы открестился от планов собирать данные о пассажирах такси

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы не требовали от перевозчиков информацию о водителях такси и пассажирах, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента транспорта. Там заверили, что серьезно относятся к праву пассажиров на конфиденциальность их поездок.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что мы обязали столичные сервисы такси отправлять нам информацию о водителях и пассажирах. Все эти сообщения не являются достоверными, информация о пассажирах такси не запрашивается и не передается - ни сейчас, ни ранее", - сказал представитль ведомства.

Он заверил, что департамент только запрашивает данные, которые позволят чиновникам убедиться, что водитель имел права, не находился в розыске, соблюдал ПДД и вовремя проходил медосмотры.

В департаменте также напомнили о требовании Роспотребнадзора в период пандемии, чтобы водители ежедневно отчитывались о санитарном состоянии своих машин.

"Крайне важно, что наши коллеги относятся к этому как к жизненной необходимости. Мы благодарим компании "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Gett за соблюдение требований законодательства и за то, что они обеспечивают безопасность пассажиров", - добавил собеседик агентства.

С 15 апреля в связи со введением пропускного режима в Москве водителей такси обязали проверять у пассажира электронный пропуск на поездку. С 13 апреля в городе запрещен каршеринг и ограничена перевозка пассажиров, в том числе на такси, с 7 мая таксистам разрешили возобновить работу на определенных условиях.

Премиальный сервис перевозок Wheely 8 мая заявил, что одним из условий по возобновлению работы стало требование департамента транспорта передавать ему данные по геолокации автомобилей в реальном режиме. Основатель сервиса Антон Чиркунов высказал мнение, что это косвенно затрагивает интересы пассажиров, поскольку таким образом за их передвижениями возможна слежка, в том числе в случае перехвата данных злоумышленникам. Он назвал требование по передаче данных геолокации и пообещал, что компания будет его оспаривать.