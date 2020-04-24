Президент "Делимобиля": Никто не попытался дать объяснение остановке каршеринга и даже не предупредил

Винченцо Трани рассказал, что столичные власти не отнеслись к каршеринговым компаниям, как к партнерам

Президент "Делимобиля": Никто не попытался дать объяснение остановке каршеринга и даже не предупредил Фото: Пресс-служба

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирусный карантин лишний раз подтвердил - каршеринг за несколько лет сумел стать системообразующей частью транспортных систем крупных российских городов. Отказываясь от общественного транспорта в период эпидемии, жители агломераций пересаживались на каршеринг, и на фоне снижения общего трафика растущая доля таких автомобилей на дороге стала особенно заметна.

Однако с середины апреля мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на использование каршеринга в столице - сперва до 19 апреля, а позже и до 1 мая. О том, почему несмотря на COVID-19 за рубежом каршеринг продолжает работать, как ограничительные меры в РФ могут повлиять на рынок аренды автомобилей и как адаптируется к новым реалиям в условиях пандемии сервис "Делимобиль" в интервью "Интерфаксу" рассказал президент компании и основатель Mikro Kapital Group Винченцо Трани.

- Объясняли ли вам столичные власти причины, по которым в Москве была ограничена работа каршеринга в период самоизоляции?

- Нет, никто не пытался дать какое-либо объяснение. Более того, никто вовремя нас не предупредил об ограничениях. Понимаете, когда возникает интерес привлечь в город инвестиции - все звонят, приходят, показывают и рассказывают, почему инвестировать хорошо; а когда возникают сложности и проблемы - уже никто не реагирует, и номер телефона люди забывают. Это не очень красиво.

Я помню подходы, которыми пользуется президент РФ в отношениях со своими долгосрочными партнерами: он всегда помнит партнеров России и в хорошие, и в плохие времена. К сожалению, мы понимаем, что "школа" президента не в полной мере применяется на всех уровнях государственной власти. Получается, каршеринговые компании хороши как партнеры только в "хорошую погоду", а в "плохую погоду" они не партнеры.

Я возглавляю Итало-Российскую торговую палату и должен заниматься привлечением инвестиций в Россию - в этом заключается работа председателя палаты. Однако сложившаяся ситуация, особенно с "Делимобилем", несколько мешает. Но для меня Россия - не только Москва. Я живу в России 20 лет, и за это время привык чувствовать себя как партнер этой страны. Я живу и работаю здесь - и в хорошие, и в плохие времена. Я хотел бы, чтобы органы госвласти точно так же относились к инвесторам, как инвесторы, включая меня, относятся к ним.

- Вы не планируете обратиться к властям на федеральном уровне за поддержкой или включением каршеринга в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей?

- После приостановки каршеринга мы, в том числе, обратились к городским властям. В целом город пообещал нам некую компенсацию, которая в реальности пока не предоставлена. Город запросил у нас информацию о том, какие конкретные убытки мы понесли и, видимо, сейчас они оценивают поступившую от нас информацию.

Готовность городских властей обсудить компенсации - это, конечно, хорошо. Но в данной ситуации меня больше волнует вопрос коммуникации, потому что общение и объяснение тех или иных действий - очень важный момент. Этого нам очень не хватает, и отсутствие коммуникации - не совсем правильно в сложившейся ситуации. Наверное, у города есть и другие сложности, не только с каршерингом.

- О каком объеме компенсаций идет речь?

- Они просили у нас конкретную сумму убытков, которые мы понесли, чтобы определить размер компенсации. В какой форме она будет предоставлена - они пока не говорили.

- О каких потерях "Делимобиля" идет речь? В каком количестве регионов остановлена работа сервиса, какое количество автомобилей простаивает? Сколько с финансовой точки зрения вы теряете в день?

- Мы работаем в 12 городах РФ, в 4 из них работа каршеринга в настоящее время остановлена (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар). На сегодняшний день простаивают 8,5 тысяч из парка более 12 тысяч автомобилей. Объем убытков мы не раскрываем.

- Аналогичны ли ограничения за рубежом для Anytime - или там ограничения мягче?

- За рубежом ограничений для каршеринга нет вообще. Более того, каршеринг во всем мире признан наиболее безопасным и комфортным средством передвижения во время пандемии. Потому что клиент пользуются автомобилем один.

Чаще всего процесс инфицирования происходит из-за людей, находящихся ближе 1 м. Соответственно, каршеринг не создает такого риска, как остальные виды транспорта - внутри автомобиля, кроме нашего клиента, никого нет. Вероятно, даже после карантинных мер люди психологически предпочтут держаться социальной дистанции, которую скорее обеспечит каршеринг, чем такси, автобус, метро.

Поэтому нигде, в том числе на севере Италии, где уровень инфекции был одним из самых высоких, каршеринг не останавливали.

С этой точки зрения власти Москвы приняли очень оригинальное решение.

- "Делимобиль" ранее запустил доставку в партнерстве с "Пятерочкой", чтобы компенсировать простой автомобилей. Какие еще альтернативные варианты обсуждаются, чтобы поддержать бизнес?

- Наш подход к доставке заключается в аренде автомобилей компаниями, юрлицами. В настоящее время мы сотрудничаем с продуктовой сетью "Пятерочка", а также с сервисом доставки продуктов "Самокат". Это решение было придумано в сжатые сроки, и оно спасает некоторое количество автомобилей от простоя. Сейчас это 200-300 машин, планируем увеличить показатель до 500.

Мы планируем развивать направление доставки и после режима самоизоляции, но под него мы будем выделять отдельный парк автомобилей. Доставка станет частью нашего B2B-направления.

- Есть ли критическая точка действия ограничений и эффекта от COVID-19, после которой возникнет риск сокращения бизнеса или закрытия "Делимобиль"?

- "Делимобиль" является дочерней компанией финансовой группы - Mikro Kapital Group. При этом любое решение, касающееся карантина, является временным. Ограничение в месяц или полгода - это серьезные убытки, и, если позволит судебная система, мы будем искать возможность их компенсировать. Но мы однозначно не допустим ситуацию, при которой создается риск потери компании.

Но я беспокоюсь о российском рынке каршеринга в целом. В Москве до пандемии работало 14 каршеринговых компаний. Это был распределенный и свободный рынок, без монополии. В текущих условиях этот рынок может быть уничтожен. Потому что есть небольшие компании, некоторые из которых не смогут продержаться в таком режиме даже месяц. Я считаю важной необходимость защитить рынок в данной ситуации, потому что речь идет, в том числе, о сохранении рабочих мест.

У "Делимобиля" 1200 сотрудников. Я представляю, сколько людей работают в других компаниях. Поэтому, когда принимаются ограничительные решения, нужно быть уверенным, что они действительно необходимы для здоровья населения и благополучия людей. Подобные меры, обычно, принимаются и на основании международного опыта. Но мы видим, что у нас в России сложилась уникальная ситуация.

Прежде чем каршеринг был запущен в России, мэр Москвы Сергей Собянин летал в Милан, чтобы посмотреть, как работают подобные сервисы. Можно было бы посмотреть на Милан, другие зарубежные города и в случае пандемии коронавируса.

- Правильно ли я поняла, что в вашей компании вопрос сокращения персонала на сегодняшний день не стоит?

- В компании работают люди в разных должностях, при этом мы сотрудничаем с небольшими поставщиками услуг (шиномонтаж, мойки, удаленные колл-центры), у которых тоже есть свои сотрудники. На сегодняшний день мы ни одного человека не уволили. Но если срок действия ограничений будет сильно продлен - мы будем вынуждены оптимизировать расходы.

- Вы упомянули, что в текущих условиях есть риск сокращения рынка каршеринга в России - на сколько?

- Это зависит от того, когда город предоставит субсидии и в каком объеме. Если субсидии будут предоставлены в ближайшие две недели в денежных средствах, тогда цельность рынка удастся сохранить. Но если они будут предоставлены в мае - думаю, 4-6 компаний не смогут удержаться, выполнить свои обязательства. Причиной могут стать как банкротство, так и то, что учредитель будет просто не готов или не в состоянии предоставить проекту дополнительные ресурсы. Большинство компаний на рынке действительно небольшие.

Продление ограничений даже на одну неделю после 30 апреля может привести к тому, что на рынке останется лишь три каршеринговые компании.

Подобные тенденции мы наблюдали и на рынке самокатов, когда для них ввели ограничения в Москве. В 2018 году мы запустили "Делисамокат" и, если вы заметили, все аналогичные проекты, запущенные в тот же период, закрылись. В Москве осталась одна компания в сфере краткосрочной аренды самокатов, и я сомневаюсь, что она долго продержится. Согласитесь, одна компания - это не рынок.

- Вы не будете возобновлять направление самокатов после пандемии?

- Однозначно - нет. Рынок самокатов в Москве нам больше неинтересен. Основные инвестиции, которые были сделаны в это направление, заключались в приобретении парка самокатов. Но мы их продали, поэтому существенных убытков от закрытия проекта не понесли.

С прошлого года в Нижнем Новгороде и Ставрополе наши партнеры, работающие по франшизной модели, запустили сервис самокатов под нашим брендом.

- Сохраняются ли планы довести парк "Делимобиля" и Anytime до 80 тыс. автомобилей к 2022 году?

Да, план сохраняется. При этом мы будем усиленно работать над диверсификацией рисков, поэтому сконцентрируемся на развитии в других городах и странах. Одновременно мы приняли решение дальше не наращивать парк автомобилей в Москве (около 9 тыс. автомобилей).

- Сохраняются ли планы по проведению IPO до конца 2021 года, а также по проведению pre-IPO раунда инвестиций в каршеринговый бизнес?

- Основной фокус мы делаем на IPO, которое хотим провести в конце 2021 года. Поскольку мы изначально планировали IPO на относительно долгую перспективу - к счастью, от рисков пандемии оно застраховано.

Что касается возможности private equity deal - привлечения инвестора, с которым мы бы провели IPO - она тоже сохраняется. Но мы понимаем, что это не повестка текущего периода. Нужно понимать, что инвесторы в период пандемии ищут возможности дешевых инвестиций, но "Делимобиль" не является дешевым бизнесом. Когда карантин завершится, мы вернемся к этому вопросу.

- Определены ли параметры первичного размещения акций?

- Ближе к концу мая мы их сформулируем.

- Инвесторы из каких стран проявляют наибольший интерес к IPO?

- Очень много европейских инвесторов, особенно из Швейцарии, Англии, Германии, а также несколько фондов из США.