Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 16.05В России 272 043+9 200В мире 4 542 347+100 184

Коэффициент распространения коронавируса в Москве упал ниже 0,8

Снижение заболеваемости до такого уровня - одно из условий для второго этапа смягчения ограничений

Коэффициент распространения коронавируса в Москве упал ниже 0,8
Москва
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве в субботу перешагнул через обозначенную Роспотребнадзором планку в 0,8 - это одно из условий для перехода ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

В РоссииВ России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19Читать подробнее

На текущий момент, показатель с учетом свежих данных по приросту заболевших на 16 мая составляет в Москве 0,78, в целом по России - 0,90. Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора (3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.) о поэтапном снятии ограничений в регионах России.

В Москве коэффициент держится ниже единицы с 11 мая (тогда показатель впервые перешагнул порог в 1,0 и составил 0,97) и продолжает устойчиво снижаться день ото дня.

В субботу, по сообщению оперативного штаба, в Москве зафиксированы 3 505 новых случаев COVID-19 - это минимальное суточное значение с начала мая. Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в столице достигло 138 969. При этом число умерших за сутки в субботу утром составило 74, что является рекордным показателем. Общее число жертв коронавируса достигло 1 432. Вылечились еще 1 470 пациентов, а общее число выздоровевших от инфекции достигло 26 032.

В России коэффициент впервые опустился ниже единицы 14 мая (0,97), накануне составлял 0,94. До этого показатель несколько дней держался около единицы (9 мая, в частности, он составлял 1,06; 10, 11 и 12 мая - по 1,04; далее 13 мая достиг 1,01). В субботу стало известно, что за сутки в России выявлены 9 200 новых случаев COVID-19.

Одно из условий перехода к первому этапу снятия режима самоизоляции, когда разрешены, например, прогулки и занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, работа предприятий сферы услуг и торговля непродовольственными товарами (с ограничением по площади) - это снижение показателя Rt ниже единицы. В Москве это условие было выполнено 11 мая, в России - 14 мая.

Для перехода на второй этап, наряду с коечным фондом и показателем тестирования, Роспотребнадзор ориентирует регионы на показатель Rt в 0,8. Второй этап предполагает открытие непродовольственных магазинов до 800 кв. м и иных форматов торговли, включая уличные, а также открытие отдельных образовательных организаций.

На практике Москва еще не перешла даже к первому этапу снятия ограничений.

Составляющие коэффициента

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев.

Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

В мэрии Москвы заявили, что до 21-22 мая рано говорить о смягчении самоизоляции

В мэрии Москвы заявили, что до 21-22 мая рано говорить о смягчении самоизоляции

Еще 1 470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Роспотребнадзор нашел нарушения норм безопасности на трети московских предприятий

Столетний пациент вылечился от коронавируса в Сеченовском университете

Суд отказался считать нарушением прав москвича предписание о самоизоляции

Советник главы одного из предприятий "Росатома" умер в Москве из-за коронавируса

Каршеринг в Москве сможет заработать при аренде машин на срок от пяти дней

Каршеринг в Москве сможет заработать при аренде машин на срок от пяти дней

Дневной "индекс самоизоляции" в Москве снизился в пятницу до 2,2

Пассажиропоток в Москве за неделю вырос на четверть

Пассажиропоток в Москве за неделю вырос на четверть
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');