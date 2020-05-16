Коэффициент распространения коронавируса в Москве упал ниже 0,8

Снижение заболеваемости до такого уровня - одно из условий для второго этапа смягчения ограничений

Москва Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве в субботу перешагнул через обозначенную Роспотребнадзором планку в 0,8 - это одно из условий для перехода ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

На текущий момент, показатель с учетом свежих данных по приросту заболевших на 16 мая составляет в Москве 0,78, в целом по России - 0,90. Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора (3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.) о поэтапном снятии ограничений в регионах России.

В Москве коэффициент держится ниже единицы с 11 мая (тогда показатель впервые перешагнул порог в 1,0 и составил 0,97) и продолжает устойчиво снижаться день ото дня.

В субботу, по сообщению оперативного штаба, в Москве зафиксированы 3 505 новых случаев COVID-19 - это минимальное суточное значение с начала мая. Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в столице достигло 138 969. При этом число умерших за сутки в субботу утром составило 74, что является рекордным показателем. Общее число жертв коронавируса достигло 1 432. Вылечились еще 1 470 пациентов, а общее число выздоровевших от инфекции достигло 26 032.

В России коэффициент впервые опустился ниже единицы 14 мая (0,97), накануне составлял 0,94. До этого показатель несколько дней держался около единицы (9 мая, в частности, он составлял 1,06; 10, 11 и 12 мая - по 1,04; далее 13 мая достиг 1,01). В субботу стало известно, что за сутки в России выявлены 9 200 новых случаев COVID-19.

Одно из условий перехода к первому этапу снятия режима самоизоляции, когда разрешены, например, прогулки и занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, работа предприятий сферы услуг и торговля непродовольственными товарами (с ограничением по площади) - это снижение показателя Rt ниже единицы. В Москве это условие было выполнено 11 мая, в России - 14 мая.

Для перехода на второй этап, наряду с коечным фондом и показателем тестирования, Роспотребнадзор ориентирует регионы на показатель Rt в 0,8. Второй этап предполагает открытие непродовольственных магазинов до 800 кв. м и иных форматов торговли, включая уличные, а также открытие отдельных образовательных организаций.

На практике Москва еще не перешла даже к первому этапу снятия ограничений.